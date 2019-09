Streit in Tankstellenshop eskaliert: 35-Jähriger wollte 27-Jährigen überfahren

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern in einem Tankstellenshop in Wien-Brigittenau. Schließlich ging ein 35-Jähriger vorerst mit den Fäusten, dann mit einem Messer und schließlich mit dem Auto auf seinen Kontrahenten los.

Gegen 3.05 Uhr morgens in der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern in einem Tankstellenshop. Ein 35-jähriger Tschetschene schlug dabei mehrmals mit der Faust auf einen 27-jährigen Afghanen ein.

Wien-Brigittnau: Angreifer verfolgte 27-Jährigen mit einem Messer

Schließlich gelang es dem 27-Jährigen sich loszureißen und nach draußen zu laufen. Der Beschuldigte verfolgte ihn jedoch, zückte ein Messer und versuchte damit auf den 27-Jährigen einzustechen. Erneut konnte der 27-Jährige entkommen.

35-Jähriger will 27-Jährigen in Wien-Brigittenau überfahren

Plötzlich stieg der 35-jährige Angreifer jedoch in sein Auto und fuhr mehrmals auf den 27-Jährigen zu. Abermals konnte sich der 27-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei in Sicherheit bringen.

Die Beamten konnten den 35-Jährigen noch vor Ort festnehmen. Zum Vorfall befragt zeigte sich dieser nicht geständig.

Der 27-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich. Er begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

Streit in Wien-Brigittenau eskaliert: Hintergründe sind verworren

Der Hintergrund des Streits ist verworren: Laut Aussage des Opfers wurde er immer wieder von Tschetschenen angefeindet, seitdem er eine Tschetschenin geheiratet hatte. Auch bei der Auseinandersetzung bei dem Tankstellenshop sei dies der Auslöser gewesen.