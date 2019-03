Streit in Lokal eskaliert: Festnahme nach mutmaßlicher Messerattacke in Wien-Ottakring

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einem Streit zwischen zwei Männern in einem Lokal in Wien-Ottakring. Dabei soll ein 48-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben.

Gegen 1.30 Uhr am Mittwoch wurde die Polizei in ein Lokal in der Herbststraße gerufen. Grund dafür war ein Streit zwischen zwei Männern. Laut Zeugen sollen ein 48- und ein 25-jähriger Türke in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein. Der 48-Jährige soll den Jüngeren dabei mit einem Messer attackiert haben. Bei der Auseinandersetzung wurden beide Männer verletzt. Der 25-Jährige erlitt einen Stich in den Oberschenkel, er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Wien-Ottakring: Mutmaßliche Messerattacke endet mit Festnahme Der 48-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzungen Handverletzungen zu, auch er wurde ins Spital gebracht. Ein Zeuge berichtete der Exekutive, dass er ein Messer gesehen habe. Die Beamten stellten daraufhin ein Klappmesser sicher. Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Einvernahmen der beiden Männer sollen klären, warum sie aneinandergeraten waren.