Streit in Lebensmittelmarkt: 44-Jähriger bedrohte Widersacher mit Glasflasche

Am Mittwochabend soll es in einem Lebensmittelmarkt in Wien-Penzing zwischen einem 44-Jährigen und einem 40-jährigen Mann zu einem Streit gekommen sein. Dieser eskalierte rasch.

Der Ältere soll im Zuge dessen kurz vor 17:45 Uhr eine Glasflasche aus dem Geschäft in der Hütteldorfer Straße entwendet und den 40-Jährigen damit bedroht haben. Das Opfer sei dann aus der Filiale geflüchtet und vom Tatverdächtigen verfolgt worden.

Bedrohung mit zerbrochener Flasche - Festnahme in Straßenbahn