Streit in der Wiener U3 eskalierte mit Messerstich in die Brust

In der Nacht auf Donnerstag gerieten zwei Männer in einem Waggon der U-Bahn-Linie U3 in einen Streit. Als dieser eskalierte, zückte einer der Kontrahenten ein Messer.

Am Donnerstag kurz nach 00:30 Uhr begannen ein 28-jähriger und ein 24-jähriger Mann in einem U3-Waggon zu streiten. Als der 28-Jährige den 24-Jährigen im Bereich der Station "Neubaugasse" in Wien-Neubau am Aussteigen hindern wollte, attackierte ihn der Jüngere mit einem Messer.

Festnahme nach Messerstich in der U3