Streit im Wiener WG: 17-Jähriger warf Sessel nach Polizisten

Am Dienstagabend wurde die Polizei zu einem WG-Streit in Wien-Ottakring gerufen. Ein 17-Jähriger zeigte sich besonders aggressiv und warf sogar einen Sessel nach den Beamten.

Gegen 19.45 Uhr traf die alarmierte Polizei in der Grundsteingasse in Wien-Ottakring ein, nachdem es in einer Wohngemeinschaft zu einem Streit gekommen sein soll.