Am Donnerstag attackierte ein 49-Jähriger in Wien-Penzing einen Bekannten mit einem Messer.

Ein 46-jähriger Mann war bei einem 49-jährigen Bekannten (Stbg.: Österreich) zu Besuch in Wien-Penzing, als sie aus derzeit ungeklärten Gründen in Streit gerieten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 49 Jährige den 46-Jährigen mit einem Messer attackiert und im Bereich des Arms verletzt haben. Es wurde die Polizei und die Berufsrettung Wien alarmiert.

Mann in Wien-Penzing wurde mit dem Messer verletzt

Beamte der WEGA kümmerten sich bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien um den Verletzten. Die Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten den 46-Jährigen notfallmedizinisch und brachten ihn in ein Spital. Der 49-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt. Ein mit dem Tatverdächtigen durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

49-Jähriger in Wien-Penzing wurde vorläufig festgenommen

In der Wohnung in Wien-Penzing befand sich ein hundeführscheinpflichtiger Hund, welcher offenbar dem Tatverdächtigen gehört. Da dieser nicht im Besitz der erforderlichen Dokumente war, wurde der Hund durch Beamte der Polizeidiensthundeeinheit abgenommen und der Tierrettung übergeben. Der 49 Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung. Im Zuge der Amtshandlung wurde weiters festgestellt, dass gegen den 46- Jährigen eine Vorführung zum Strafantritt vom Landesgericht Wien besteht. Es wurde die Justiz verständigt, welche die Bewachung des 46-Jährigen während des Spitalsaufenthalt zusicherte.