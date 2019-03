Streit eskalierte in Wien-Brigittenau: 34-Jähriger fuhr Mann an

Nach einem Streit in einem Lokal in Wien-Brigittenau fuhr gestern ein 34-Jähriger einen anderen Mann mit seinem Auto an. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden.

Laut Zeugen kam es gestern Abend in einem Lokal in der Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau zu einem Streit zwischen vier Personen (38, 27, 26, 20) und einem 34-jährigen Serben. Nachdem der 34-Jährige dem 20-Jährigen einen Schlag versetzt hatte, verließ er das Lokal, stieg in sein Auto und wollte flüchten. Die drei Begleiter alarmierten die Polizei und der 27-Jährige blockierte die Fahrbahn, um die Flucht des Tatverdächtigen zu verhindern.