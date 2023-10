In Wien soll eine Frau einen Mann mit einem Klappmesser attackiert haben.

Streit eskalierte: Frau in Wien-Ottakring soll Mann mit Klappmesser attackiert haben

Am Nationalfeiertag soll eine 23 Jahre alte Frau einen 34 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Wien-Ottakring mit einem Klappmesser attackiert haben.

Zuvor soll es zwischen den beiden zu einem verbalen Streit gekommen sein. Die Deutsche wurde festgenommen, der Slowene wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand keine, er wurde jedoch in einen Schockraum gebracht. Die Frau soll auf einer Polizeiinspektion noch Beamte attackiert haben, berichtete die Polizei.

Kurz nach 8.00 Uhr war der Streit eskaliert. Die beiden sollen sich erst kurze Zeit zuvor kennengelernt haben. Bei der Auseinandersetzung soll die Frau dem Mann mit dem Klappmesser mehreren Schnitt- und Stichverletzungen im Oberkörperbereich zugefügt haben. Die alarmierten Beamten trafen beide im Stiegenhaus an. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Der 34-Jährige wurde in ein Spital gebracht.

Die junge Frau wurde festgenommen. Auf einer Polizeiinspektion soll sie zwei Beamtinnen und einen Beamten attackiert haben. Diese konnten ihren Dienst fortsetzten. Die Deutsche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.