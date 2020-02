Streit eskaliert: Mann würgte Ehefrau in Wien-Simmering

Am Sonntag kam es zu einem heftigen Streit eines Ehepaares in Wien-Simmering. Die Frau wurde dabei verletzt und musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Der Mann wurde festgenommen.

Gegen 23.30 kam es in der Hauffgasse in Wien-Simmering zwischen einem 48-jährigen Mann und seiner 39-jährigen Ehefrau zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung. Grund für die heftige Auseinandersetzung war, dass der Mann eine Affäre seiner Frau vermutete.