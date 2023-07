In Wien-Donaustadt eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern.

In Wien-Donaustadt eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern. ©APA/BARBARA GINDL (Sujet)

In Wien-Donaustadt eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern. ©APA/BARBARA GINDL (Sujet)

Streit eskaliert: 31-Jähriger attackierte in Wien Mann

Am Freitag geriet ein Streit an der unteren alten Donau in Wien-Donaustadt außer Kontrolle. Ein 31-Jähriger attackierte dabei einen Mann und verletzte diesen.

Im Zuge eines Streites soll ein 31-jähriger polnischer Staatsangehöriger einen derzeit noch unbekannten Mann in Wien-Donaustadt attackiert und verletzt haben. Zeugen alarmierten die Polizei und hielten den Tatverdächtigen fest. Im Zuge der Sachverhaltsklärung gab der Mann an, dass das Opfer zuvor versucht hätte seinen Reisepass zu stehlen. Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Bei Streit: 31-Jähriger attackierte einen Mann in Wien-Donaustadt

Ein durchgeführter Alko-Vortest ergab einen Messwert von 2,58 Promille. Ebenfalls alarmierte Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung versorgten den unbekannten Mann und brachten ihn in ein Spital. Der Mann hatte keinen Ausweis bei sich. Im Spital verweigerte er eine Behandlung und verließ dieses unerkannt.