Streit auf Wiener Markt eskalierte: Prozess um Schlägerei

Bei dem Prozess am Donnerstag ging es um eine Schlägerei, die im April auf dem Hannovermarkt in Wien-Brigittenau stattfand. Ein 50-Jähriger ärgerte sich über die lange Wartezeit beim Bezahlen und soll mit seinem Sohn auf die Standbesitzer losgegangen sein.

Angeklagt waren die beiden Männer wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung, Sachbeschädigung und versuchten Widerstands gegen Staatsgewalt. Dabei hatte der Einkauf am 25. April zunächst harmlos begonnen. Der Mann und sein 24-jähriger Sohn hatten bereits die wichtigsten Besorgungen beisammen, denn am darauffolgenden Tag sollte ein Familienfest stattfinden. Es fehlten noch Paradeiser, die sie beim letzten Stand kaufen wollten.

Schlägerei am Hannovermarkt in Wien



Auch ein Österreicher hätte länger warten müssen, bis er endlich an die Reihe kam. "Er wurde böse, hat die Ware auf die Waage gelegt und gesagt: 'Jetzt bin ich dran'", erzählte der Beschuldigte. Als der 50-Jährige wieder nicht zahlen durfte, ließ er das Sackerl mit den Paradeisern fallen und sagte zu der Standfrau: "Gut, dann brauch ich das nicht." Er sei jedoch stets höflich geblieben und wollte gehen, doch dann seien vom Sohn der Frau, der ein Messer in der Hand hielt, übelste Beschimpfungen erfolgt.

Die 49-jährige Marktfrau erzählte die Geschehnisse ganz anders. Der 50-Jährige hätte das Sackerl mit dem Gemüse in den Marktstand geschmissen und gemeint: "Ich scheiße auf eure Ware und kaufe sie nicht." Als ihr Sohn den Mann zur Rede stellte, folgte ein Wort dem anderen. Dass ihr Sohn ein Messer in der Hand hatte, führte sie auf den Umstand zurück, dass er damit die Melonen aufgeschnitten hat. "Der Mann sagte schwere Beleidigungen, die ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört habe. Ich habe mich geschämt und versucht, mir die Ohren zuzuhalten", sagte die 49-Jährige.