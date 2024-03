Streit auf offener Straße in Wien-Margareten: Polizei sucht nach Messer-Mann

Aus noch ungeklärten Gründen soll ein derzeit unbekannter Mann auf offener Straße in Wien-Margareten einen Streit mit einem 24-Jährigen gehabt haben, welcher in einer Messer-Attacke endete.

Der Streit auf offener Straße in Wien-Margareten hat für den 24-Jährigen mit einer Stichverletzung im Oberkörper geendet. Nach dem Unbekannten, der den Mann mit einem Messer angegriffen hatte, wurde am Freitag noch gesucht. Zugetragen habe sich die Attacke bereits in der Nacht auf Dienstag, gegen 23.00 Uhr, in der Arbeitergasse, berichtete die Polizei. Ein Freund des Opfers, ebenfalls 24 Jahre alt, kam zu Hilfe und kassierte einen Faustschlag.