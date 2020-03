Streit am Wiener Praterstern: Messerstiche ins Gesäß

Bei einem Streit am frühen Sonntagmorgen in der Nähe des Wiener Pratersterns wurden zwei Männer mit Messerstichen verletzt. Eine Fahndung nach den Tätern lief ergebnislos.

Am frühen Sonntagmorgen gerieten am Max-Winter-Platz unweit vom Wiener Praterstern zwei Gruppen von Männern in Streit. Grund für die Auseinandersetzung um 4 Uhr morgens dürfte Lärmbelästigung gewesen sein.