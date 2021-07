Streit am Wiener Mexikoplatz: Hundebesitzer bedroht Passant mit Messer

Am Sonntagabend gerieten ein 56-jähriger Hundebesitzer und ein 30-jähriger Spaziergänger am Mexikoplatz in Wien-Leopoldstadt in Streit. Dieser eskalierte.

Ein Hundesitzer und ein Passant, die einander schon öfter beim Spazierengehen am Mexikoplatz in Wien-Leopoldstadt begegnet waren, sind einander Sonntagabend kräftig ins Gehege gekommen.

Gefährliche Drohung mit Messer - Festnahme

Der 56-Jährige zückte im Laufe des Streits, der am Sonntag gegen 20:00 Uhr entbrannte, ein Messer und bedrohte den Fußgänger damit, berichtete die Polizei am Montag. Der 30-Jährige flüchtete und alarmierte die Exekutive, die den Österreicher daraufhin festnahm und die Waffe sicherstellte.

LPD Wien