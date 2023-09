Bei einem Streit in Wien-Wieden bedrohte ein 52-Jähriger seine Ex-Freundin mit dem Umbringen.

Bei einem Streit in Wien-Wieden bedrohte ein 52-Jähriger seine Ex-Freundin mit dem Umbringen. ©APA/BARBARA GINDL (Sujet)

Streit: 52-Jähriger bedrohte Ex-Freundin in Wien mit dem Umbringen

Am Donnerstagabend gerieten ein 52-Jähriger und seine 41-jährige EX-Freundin in Wien-Wieden in Streit. Dabei bedrohte der Mann die 41-Jährige mit dem Umbringen.

Als der 52-jährige Ex-Freund (StA.: Serbien) seine in der Wohnung der 41-

jährigen Ex-Freundin verbliebenen Sachen abholen wollte, kam es zu einer

verbalen Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden.

Im Zuge dessen sollder 52-Jährige seine Ex-Freundin mit dem Umbringen bedroht haben. Er wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Weiters wurde gegen ihn ein Betretungs- und

Annhäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Wiener Polizei bietet Hilfe bei Gewalt

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

Frauenhelpline: 0800 222 555

0800 222 555 Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217

0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112

0800 112 112 Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22