Streiks in Frankreich: Auch Wien-Flüge betroffen

Am Donnerstag hatten landesweite Streiks in Frankreich auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Betroffen waren unter anderem zwei AUA-Flüge zwischen Wien und Paris.

Die landesweiten Streiks in Frankreich hatten auch Auswirkungen auf die Flugverbindungen zwischen Österreich und Frankreich. Zwei AUA-Flüge zwischen Wien und Paris wurden am Donnerstagvormittag abgesagt, konkret der Flug OS411 (Start um 07.05 Uhr in Wien) und der Flug OS412 (Ankunft um 12.05 Uhr in Wien). Wie es vom Flughafen Wien auf APA-Anfrage hieß, wurden keine weiteren Flugausfälle erwartet.