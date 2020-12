Streckerpark in Wien ab sofort mit lebendem Christbaum

Der Streckerpark in Wien erhielt heuer erstmals einen lebenden Christbaum. Ober St. Veit hat nun endlich auch einen Christbaum.

Ab diesem Jahr steht auch in Ober Sankt Veit ein Christbaum. Unmittelbar am Leopold-Schwarz-Platz, gegenüber der Apotheke „St. Veit“ wurde gemeinsam mit der Gestaltung des neuen Vorplatzes zum Streckerpark ein lebender Christbaum gesetzt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit: Lebender Christbaum gepflanzt

„Es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, seit ein paar Tagen ist auch bereits die Weihnachtsbeleuchtung mit Einbruch der Dunkelheit in Betrieb“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald.

„Gemeinsam mit dem neuen Staudenbeet haben wir uns für einen lebenden Christbaum, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, entschieden. Jetzt hat Ober Sankt Veit auch endlich einen Christbaum! Die Leitungen und Schächte wurden bereits bei der Modernisierung der öffentlichen WC Anlage kostensparend mitbedacht, weshalb mit der Umsetzung der Vorplatzgestaltung die restlichen Arbeiten in einem Schritt über den Sommer durchgeführt werden konnten. Ich bin zuversichtlich, dass der Baum von Jahr zu Jahr prächtiger wird und hoffentlich viele Generationen erfreuen kann“, sagt Kobald das Motiv hinter der Pflanzung des lebenden Christbaumes am neu gestalteten Vorplatz des Streckerparks in Ober Sankt Veit.

Christbäume auch bei Wind und Wetter sicher verankert

In den vergangenen Jahren wurden auf Wunsch der Hietzinger bereits in Hietzing Am Platz und in Speising Halterungen angebracht, damit die Christbäume, die jährlich seitens der MA49 aus dem Lainzer Tiergarten zur Verfügung gestellt werden, auch bei Wind und Wetter sicher verankert sind. Als Christbäume werden jene Fichten und Tannen herangezogen, die aufgrund von Schädlingsbefall oder anderer Schäden zur Fällung vorgesehen sind.