In der Roßauer Lände wird die Fahrbahn saniert. ©APA/Barbara Gindl (Symbobild)

Straßensanierung in der Roßauer Lände in Wien-Alsergrund

Am 13. September wird in der Roßauer Lände zwischen Pramergasse und Mosergasse in Wien-Alsergrund mit Fahrbahninstandsetzungsarbeiten begonnen.

Die Sanierungsarbeiten sind aufgrund von Aufgrabungen durch Einbautendienststellen und Zeitschäden notwendig und erfolgen tagsüber sowie nachts unter Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen. Das Halten und Parken ist auf Baudauer im Baubereich nicht möglich. Fuß- und Radverkehr bleiben aufrecht. Geplantes Bauende ist der 29. September 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.