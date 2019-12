Straßenrauferei am Wiener Gürtel: Polizisten attackiert und verletzt

In der Nacht auf Sonntag wurden Polizisten am Wiener Hernalser Gürtel auf eine Rauferei aufmerksam. Beim Versuch, schlichtend einzugreifen, wurden die Beamten mit Fäusten und Ellenbogen attackiert.

