Straßenbauarbeiten in Wien-Landstraße ab 5. August

Am 5. August startet die erste Bauphase in Wien-Landstraße zwischen Beatrixgasse und der Rochusgasse.

Die Landstraßer Haupstraße wird in Fahrtrichtung Erdberg zwischen Beatrixgasse und Rochusgasse im 3. Bezirk saniert. Die erste Bauphase startet am 5. August und erfolgt in der Zeit zwischen 19 Uhr Abend und 5 Uhr morgens bei Freihaltung einer 4 m breiten Restfahrbahn. (Dauer bis 10. August)