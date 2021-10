Straßenbauarbeiten in Wien-Donaustadt: Verkehrsmaßnahmen

Am Freitag beginnt die Stadt Wien mit der Sanierung und Instandsetzung der Fahrbahn der Schüttaustraße im Abschnitt zwischen Wagramer Straße und Felix-Bischof-Weg. Hier alle Infos für Autofahrer.

Am 15. Oktober 2021, 20 Uhr, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach Aufgrabungen durch die Stadt Wien - Wiener Wasser sowie aufgrund von Zeitschäden mit der Sanierung und definitiven Instandsetzung der Fahrbahn der Schüttaustraße im Abschnitt zwischen Wagramer Straße und Felix-Bischof-Weg inklusive dem Kreuzungsplateau Wagramer Staße/Schüttaustraße im 22. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Schüttaustraße

Die Arbeiten erfolgen tagsüber als auch nachts bei Freihaltung von mindestens einem Fahrstreifen in der Schüttaustraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Das Linksabbiegen von der Schüttaustraße in die Wagramer Straße ist im Zeitraum von 15. Oktober bis 23. Oktober 2021 nicht möglich.

Während der Arbeiten in der Wagramer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts am Kreuzungsplateau Wagramer Straße/Schüttaustraße, die voraussichtlich zwischen 22. Oktober und 2.November 2021 stattfinden, stehen auf der Wagramer Straße tagsüber mindestens zwei Geradeaus-Fahrstreifen und nachts in der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr, mindestens ein Geradeaus-Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung. Auf Dauer von drei Tagen ist das Linksabbiegen von der Wagramer Straße in die Schüttaustraße nicht möglich.

Wagramer Straße: Bauarbeiten ab 22. Oktober

Während der Arbeiten in der Wagramer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts am Kreuzungsplateau Wagramer Straße/Schüttaustraße, die voraussichtlich zwischen 22. Oktober und 2.November 2021 stattfinden, stehen auf der Wagramer Straße tagsüber mindestens zwei Geradeaus-Fahrstreifen und nachts in der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr, mindestens ein Geradeaus-Fahrstreifen für den Verkehr zur Verfügung.