Straßenbahn-Unfall in Wien-Favoriten: Fußgänger starb

Am Dienstagnachmittag wurde ein Fußgänger in Wien-Favoriten von einer Straßenbahn erfasst und dabei getötet.

Die Polizei bestätogte am Dienstagabend einen Bericht von "krone.at". Der ältere Mann dürfte beim Überqueren der Gleise eine Garnitur der Straßenbahn-Linie 11 übersehen haben, die laut Sprecher der Wiener Linien, Daniel Amann, in Richtung Endstation am Otto-Probst-Platz unterwegs war.