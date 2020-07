Straßen nach Corona-Lockdown wieder voller

Während sich der Berufs- und Pendlerverkehr im Bereich der großen Städte nach dem Corona-Lockdown bereits wieder normalisiert hat, ist auf den Reiserouten trotz Urlaubssaison laut Asfinag deutlich weniger los.

Die für Autobahnen und Schnellstraßen zuständige Asfinag hat am Donnerstag eine Bilanz des Berufs- und Reiseverkehrs gezogen - und sie fällt differenziert aus: Rund um die Ballungsräume ist von der Coronavirus-Pandemie nichts mehr zu merken, während es auf den Reiserouten noch deutlich ruhiger zugeht.

Corona-Lockdown ließ Verkehr deutlich zurückgehen

Rund um die Ballungsräume hat sich der Verkehr jedoch bis Ende Juni auf das Niveau vom März, also vor Beginn des Lockdowns, eingependelt. "Der Trend zeigt, dass sich vor allem Berufs- und Pendlerverkehr im Bereich der großen Städte normalisiert haben", so Asfinag-Vorstand Josef Fiala in einer Aussendung.