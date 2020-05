Strandcafé an der Alten Donau feiert Comeback

Nach eineinhalb Jahren Pause feiert das Strandcafé an der Alten Donau sein Gastro-Comeback. Ab dem 15. Mai verwöhnt der seit 1921 bestehende Traditionsbetrieb seine Gäste wieder mit den traditionellen Schmankerln.

Nach eineinhalb Jahren Pause wirft das legendäre Strandcafé an der Alten Donau wieder seinen Griller an. Ab dem 15. Mai serviert man in der Florian-Berndl-Gasse 20, in Wien 22, die legendären Strandcafé-Ripperln mit der kultigen Sauce rot/weiß, traditionelle Wiener Schmankerln und natürlich Budweiser Budvar oder Grieskirchner vom Fass. Und auch die begehrten Sitzplätze am Holzfloß können wieder reserviert werden. Bedingt durch die Corona-Auflagen und die folglich reduzierte Tischanzahl, sind diese Plätze aber jetzt noch rarer.

Neben dem neuen, 5-Meter langen, größten Indoor-Grill Österreichs wurde auch das erst 2 Jahre alte Luftfiltersystem komplett getauscht. Ab sofort reduziert ein fünfstufiger Aktivkohlefilter die Gerüche auf das technisch machbare Minimum. Im Zuge der Umbauarbeiten wurden auch der Kamin erhöht und der Anzahl der Sitzplätze im Vorgarten von 80 auf 30 reduziert. „Unser Ziel war es immer, das Strandcafé im Konsens mit den Nachbarn zu betreiben. Dies umfasse einen Lärmschutz, eine geschlossene Grillküche samt High-Tech-Filteranlage zur Abluftreinigung und viele weitere Maßnahmen. In Summe haben wir mehr als 1,2 Million Euro in den Anrainerschutz investiert“, so der Betreiber des Strandcafés, die Familie Yeritsyan.

Gesetzliche Schließung nach Anrainerbeschwerden

Das Strandcafé ist eine Wiener Institution mit langer Tradition. Seit 1921 werden hier die Wiener mit Schmankerln verwöhnt. Nach einem umfangreichen Umbau wurde im Juni 2017 das Lokal nach höchsten Umweltstandards und barrierefrei wiedereröffnet. Höchste Priorität beim Umbau hatte schon damals der Schutz der Anrainer. So wurde statt in einen offenen Grill in eine geschlossene Grillküche samt High-Tech-Rauchwaschanlage zur Abluftreinigung investiert. Die gesetzten Maßnahmen entsprachen nicht den Erwartungen mancher Anrainer. Diese beschritten den Rechtsweg und bekamen vor dem Landesverwaltungsgericht Recht. Dieses entschied, dass ein neuer Antrag zur Betriebsanlagengenehmigung zu stellen sei. Das Strandcafé musste schließen und 70 Mitarbeiter verloren ihre Jobs. Die Betreiber nützten die Zeit, um Grillstation und Filteranlage zu adaptieren. Nach umfangreicher Begutachtung erging im November 2019 ein positiver Bescheid durch die Behörden. Am 15. Mai 2020 erfolgt nun die Wiedereröffnung des Traditionslokals. Auch zahlreiche Mitarbeiter, wie z.B. der Küchenleiter und Sprecher des Strandcafés, Erich Homolka, hielten dem Wirtshaus die Treue und starten mit Energie und Zuversicht in die neue Saison.



Regeln in Zeiten von Corona