Strandbar Herrmann startet am 4. April in die neue Saison

Anfang April läutet die Strandbar Herrmann schon den Sommer ein und startet mit einer großen Party in die neue Saison. Außerdem warten auf die Gäste einige Neuheiten.

Die Strandbar Herrmann startet am Donnerstag, den 4. April in den Sommer. Ab 15.00 begrüßt Mr. Harvey Miller die Partygäste am DJ-Deck und von 17.00 bis 18.00 Uhr gibt’s die erste Cocktail-Happy-Hour der Saison.