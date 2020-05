Strandbar Hermann eröffnet am 9. Mai online

Am 15. Mai findet heuer die offizielle Eröffnung der Strandbar Hermann in Wien statt. Davor wird jedoch bereits am 9. Mai online geöffnet.

In Bregenz, Linz und Wien kommt das Strandfeeling hoch. Die Beachbar BREGENZ, die Sandburg Linz und die Strandbar Hermann in Wien werden einen außergewöhnlichen Beachbar-Sommer einläuten.

Online-Eröffnung mit ausgewählten Acts

Die offiziellen Eröffnungen gehen am 15. Mai über die Bühne. Zuvor werden am 9. Mai jedoch bereits die ersten online Beachbar Openings stattfinden. Via Livestream präsentieren sich von 17 bis 22 Uhr ausgewählte Acts - direkt in den Wohnzimmern der Österreicher.

Das virtuelle Eröffnungsevent steht bei allen Städten unter einem sommerlichen Motto. Außerdem dürfen sich Zuseher über tolle Gewinnspiele freuen.