Strafzettel nicht zurückgenommen: Parksheriff in Wien-Rudolfsheim attackiert

Eine 28-jährige Frau wurde am Mittwoch im Zuge ihrer Tätigkeit als Parksheriff attackiert. Ein 32-Jähriger wollte, dass sie seinen Strafzettel löschte. Als sich die Frau weigerte, ging er auf sie los.

Weil sie ihm ein Organmandat ausgestellt hatte, ist ein 28-Jähriger am Mittwoch in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus in Rage geraten und hat eine Beamtin der Parkraumüberwachungsgruppe beschimpft, attackiert, gewürgt und leicht verletzt. Als die 32-Jährige die Anonymverfügung trotz mehrfacher Aufforderung nicht zurücknahm, ließ der Österreicher von ihr ab und ging in ein Lokal. Er wurde festgenommen.