Strafprozesse werden in Wien auf Minimum reduziert

Bis Ostern finden aufgrund des Coronavirus am Wiener Landesgericht für Strafsachen ausschließlich Verhandlungen statt, bei denen Dringlichkeit geboten ist.

Sämtliche Schwurprozesse am Wiener Straflandesgericht abberaumt

Auch Freifuß-Verfahren werden auf Zeit nach Ostern verlegt

Einzelrichterverfahren werden per Videokonferenz abgehalten

Der Gerichtsalltag am Grauen Haus wird in den kommenden Wochen von wenigen Hauptverhandlungen, aber umso mehr Haftverhandlungen geprägt sein. Die Hauptverhandlungen - im Regelfall Einzelrichterverfahren - werden weiter per Videokonferenz mit der Justizanstalt (JA) Josefstadt abgewickelt. Die Angeklagten werden nicht vorgeführt, sie verbleiben in der JA und werden in den Gerichtssaal per Video zugeschaltet. Am Wochenende waren Bestrebungen im Laufen, die JA mit einer zweiten Videoanlage auszurüsten, um bei Bedarf mehr Verhandlungen gleichzeitig durchführen zu können.