Strafmündigkeit: Kritik von ÖVP und FPÖ nach Zadic-Nein

Nachdem sich Justizministerin Alma Zadić (Grüne) am Donnerstag im Bundesrat gegen die von der ÖVP ins Gespräch gebrachte Senkung der Strafmündigkeit ausgesprochen hatte, haben FPÖ und ÖVP Kritik geübt.

Am Freitag gab es Kritik vom großen Regierungspartner ("Sicherheit und Schutz unserer Kinder darf keine ideologische Frage sein") als auch von den Blauen ("Linke Kuscheljustiz stellt den Täterschutz vor den Opferschutz"). Unterstützung kam hingegen von der SPÖ.

Diskussion laut Edtstadler nötig

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) argumentierte, dass es gerade in so einem sensiblen Bereich einer breiten Diskussion bedürfe. In den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl von unmündigen Tatverdächtigen beinahe verdoppelt. "Von vornherein Dinge abzulehnen und Maßnahmen auszuschließen halte ich für nicht sinnvoll." Es gehe nicht darum, "Kinder ins Gefängnis zu bringen", sondern durchsetzbare Maßnahmen ergreifen zu können, die derzeit mit dem Alter der Strafmündigkeit zusammenhängen, meint die Politikerin.