Jugendkriminalität - ÖVP will im April Vorschläge vorlegen

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am letzten Wochenende angesichts jüngster Kriminalfälle unter Beteiligung von mündigen Jugendlichen und nicht strafmündigen Kindern Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) mit der Erarbeitung eines Maßnahmenpaketes beauftragt. Ende April soll ein erster Zwischenbericht einer Arbeitsgruppe mit konkreten Vorschlägen vorliegen, gaben die beiden Minister am Donnerstag bekannt.

Zuvor hatte die Arbeitsgruppe mit Vertretern der Polizei, des Bundeskriminalamts, der Justiz, der Jugendfürsorge sowie weiteren Expertinnen und Experten erstmals getagt. "Das Ziel heißt Kinder schützen, die Jugend erziehen und Gewalttäter strafen", sagte Karner im Anschluss vor ausgewählten Medienvertretern. Der Innenminister verwies darauf, die Kriminalität bei den Strafunmündigen - also Kindern unter 14 Jahren - hätte sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Bei den 14- bis 17-Jährigen sei sie "leicht gestiegen". Dem gelte es nun Rechnung zu tragen: "Wir müssen in Teilbereichen nachschärfen."