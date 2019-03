Straches Hass im Netz

Gastkommentar von Johannes Huber. Der Vizekanzler und FPÖ-Chef spielt mit dem Feuer. Siehe die Antwort auf Ulli Simas Ankündigung, Kampfhunde zu verbieten.

Was folgte, ist Hass im Netz. Eine gewisse Sabine H. tut in einem Kommentar ihre Meinung über Sima kund: Sie sei „die dümmste Person überhaupt“. Ein Joe Z. schreibt wiederum, die SPÖ sei die „Sharia Partei Österreichs“ und nun ganz offensichtlich dabei, „mit vorauseilendem Gehorsam schon einmal die unreinen Viecher“ abzuschaffen.

Vollkommen harmlos? Nein, doch auf der Facebook-Seite von Philippa Strache ging’s zum selben Thema noch viel heftiger zu. Die Gratiszeitung „Heute“ berichtete von Mordfantasien, die unter ihren Anhängern aufgekommen seien. Beispiel: „Habts ka Patrone mehr über?“ Tags darauf war derlei nicht mehr vorzufinden. Einiges ist gelöscht worden. Verbliebenes war aber auch nicht ohne: „De oide soi sofot zurücktreten, de hod 0 Ahnung!!!“, schrieb eine Kathi K., ebenfalls an Sima gerichtet: „Da muss ma se Scho zamreisn dass ma dera nd mit schwung ins Gsicht hupft!!!“ Und ein Michael H. bezeichnete die Liste der Kampfunde, die von Bullterrier bis Rottweiler reicht, gar als Rassenliste – die ihn wiederum „an die Liste in den 30er Jahren“ erinnere.

Man könnte jetzt lang und breit über den Anlass schreiben: Ist ein Kampfhundeverbot notwendig? War es vernünftig von Ulli Sima, das nebenbei und auch nur auf Nachfrage einer Reporterin mit einem unmissverständlichen „Ja“ anzukündigen? Und so weiter und so fort. All das ist jedoch nebensächlich: Die Auseinandersetzung hat ein Niveau erreicht, das in keinem Verhältnis mehr dazu steht.