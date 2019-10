Strache wie Pilz

Gastkommentar von Johannes Huber. Politik ist eine Droge. Wer zu lange davon lebt, kommt nicht mehr los. Siehe Heinz-Christian Strache und Peter Pilz.

Bei Heinz-Christian Strache war die Sache zunächst sonnenklar: Im Ibiza-Video hatte er ein Amtsverständnis an den Tag gelegt, das in einer entwickelten Demokratie nichts verloren hat; willkürliche Auftragsvergaben auf Kosten der Steuerzahler gehen zum Beispiel gar nicht. Also hat er am Tag nach Veröffentlichung des Videos seinen Rücktritt erklärt.