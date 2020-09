Strache vor der Wien-Wahl: "Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus"

Heinz-Christian Strache propagiert ein paar Wochen vor der Wien-Wahl das Wohnen am Land. Sein Slogan: "Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus".

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der mit seiner neuen Partei bei der Wien-Wahl im Oktober antritt, propagiert das Wohnen am Land: "Lieber ein Haus im Grünen, als einen Grünen im Haus. Das hält in Wien keiner mehr aus", lautet ein Slogan seiner aktuellen Kampagne. Tatsächlich ist Strache erst kürzlich den umgekehrten Weg gegangen und hat in Wien wieder einen Hauptwohnsitz gemeldet.