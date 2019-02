Strache verteidigt Pläne für Sicherungshaft: "Setzen nur EU-Recht um"

Am Mittwoch hat die Regierungsspitze nach dem Ministerrat die Kritik an der geplanten Sicherungshaft für Asylwerber zurückgewiesen. Man setzte damit eigentlich nur europäisches Recht um, sagte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ)

Die sogenannte EU-“Aufnahmerichtlinie” sehe eine Sicherungshaft bei einer Gefährdung der nationalen Sicherheit vor und das wolle man in Österreich umsetzen, so Strache.

Kurz betonte, dass es sich beim Freiheitsentzug um einen “hochsensiblen Bereich” handle und man daher auf die Menschenrechte und auf das europäische Recht achten werde. Aber eine Sicherungshaft für Asylwerber sei rechtlich möglich in Fällen, in denen es notwendig sei. “Und das ist unserer klares Ziel, um mehr Sicherheit zu schaffen und Fälle wie in Vorarlberg künftig zu verhindern”, so Kurz mit Blick auf den Mord eines Beamten durch einen Asylwerber.