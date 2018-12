Strache reicht‘s

Gastkommentar von Johannes Huber. Der FPÖ-Chef hat gute Gründe, sich mit dem Vizekanzleramt zufriedenzugeben und nicht als Bürgermeisterkandidat in Wien anzutreten.

Das ist bemerkenswert: Strache begründete seine Absichtserklärung damit, dass er bei der Nationalratswahl 2017 einen historischen Erfolg erzielt habe. Jetzt trage er Verantwortung gegenüber allen, die ihn vom Boden- bis zum Neusiedlersee unterstützt haben. Und dem werde er gerecht. Vor ein paar Monaten hatte er ganz anders geklungen: Im Jänner hat er diese Verantwortung auch schon getragen. Doch damals teilte er via „profil“ mit, zu überlegen, bei der kommenden Gemeinderatswahl zu kandidieren. Wohlwissend im Übrigen, dass er im Falle des Falles als Vizekanzler ausscheiden müsste. Die „historische Chance“ auf einen freiheitlichen Bürgermeister in der Bundeshauptstadt hatte er sich seinerzeit aber noch nicht entgehen lassen wollen.

Was ist geschehen? Warum gibt Strache klein bei? Ganz nüchtern betrachtet ist es wohl dies: Erstens, der 49-Jährige ist als Chef der freiheitlichen Regierungsriege sehr erfolgreich. Mag sein, dass die Blauen ein paar Prozentpunkte unter ihrem Nationalratswahlergebnis liegen. Das war jedoch erwartbar, und das kann sich sehr schnell wieder zu ihren Gunsten ändern. Vor allem aber haben Strache und Co. ausgezeichnete Persönlichkeitswerte: Er und Verkehrsminister Norbert Hofer genießen laut APA/OGM-Erhebung das Vertrauen von mehr als 40 Prozent der Österreicher. Und auch wenn man berücksichtigt, dass ihnen noch mehr Leute misstrauen, ist das ein Wert, von dem Freiheitliche in solchen Positionen bisher nur träumen konnten.

Drittens, die Chancen aufs Wiener Bürgermeisteramt sind für die Freiheitlichen geschwunden seit Jahresbeginn. Damals hieß das Stadtoberhaupt noch Michael Häupl, die SPÖ hing in den Seilen, als Gesundheitsstadträtin fungierte Sonja Wehsely und so weiter und so fort. In der Zwischenzeit ist Michael Ludwig an die Stelle von Häupl getreten und seither ist einiges anders. Die SPÖ hat sich auf Kosten der FPÖ wieder ein bisschen erholt.