"Stolz auf Wien": Initiative unterstützt in der Coronakrise

Die Stadt Wien hat sich bisher an acht Firmen während der Coronakrise beteiligt. Das geschieht durch die Initiative "Stolz auf Wien, die kurzfristig Unternehmen unterstützt.

Über die in der Coronakrise gegründete Beteiligungsgesellschaft "Stolz auf Wien" hat die Stadt inzwischen bereits Anteile an acht Unternehmen erworben. Das teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Klein- und Mittelunternehmen, die kurzfristig Eigenkapital benötigen, werden mit der Initiative befristet unterstützt.