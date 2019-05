Stinkender Müllsack störte: 36-Jähriger nach Beschwerde als Seriendieb entlarvt

Ein vergessener Müllsack wurde am Mittwoch einem gesuchten Seriendieb in Wien-Favoriten zum Verhängnis.

Ein 36-jähriger rumänischer Staatsbürger verständigte am 1. Mai gegen 11.10 Uhr die Polizei und teilte den Beamten mit, dass er gerade einen Freund besuchen wollte und dabei in der Troststraße in Wien-Favoriten einen Müllsack vor einer Wohnung bemerkt hätte, von dem störender Gestank ausgeht. Denselben Müllsack hätte er bereits vor einer Woche gesehen.