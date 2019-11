Stimmungsvolle Adventmärkte entlang der Donau: Programm 2019

Die Adventmärkte an der Donau, für die sich Schlösser, Burgen und Gärten weihnachtlich herausgeputzt haben, öffnen wieder.

Viele Christkindlmärkte in der niederösterreichischen Donauregion präsentieren sich heuer über einen längeren Zeitraum ihren Besuchern.

Wir haben eine Übersicht über die Veranstaltungsorte in Schlössern, Burgen und Gärten.

Advent in den Marchfeldschlössern

Liebevoll gestaltete Marktstände und Hütten im Innenhof und Erdgeschoß des Schlosses sind an den Wochenenden 16./17. Nov, 23./24. Nov, 30.Nov/1. Dez beim "Adventmarkt Schloss Eckartsau" im ehemaligen kaiserlichen Jagdschloss zu bewundern. Unter dem Motto "Kaiserliche Weihnachten" machen spezielle Weihnachtsführungen die Geschichte der einstigen Bewohner Kaiser Karl und Kaiserin Zita lebendig und zeigen unter anderem wie im einstigen Jagdschloss zu Kaisers Zeiten Weihnachten gefeiert wurde.

Auch das prächtige Areal von Schloss Hof verwandelt sich an den Wochenenden zwischen 16. November und 22. Dezember beim "Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof" in einen stimmungsvollen Adventmarkt. An rund 90 Ständen werden weihnachtliche Geschenkideen und kulinarische Genüsse angeboten.

Wachauer Advent an besonderen Plätzen

Der Adventreigen beginnt mit dem "Aggsteiner Burgadvent", der gleich an drei aufeinander folgenden Wochenenden – am 8.-10., 15. -17. und 22.-24. November - über die Bühne geht. Bekannt ist der Markt für authentisches, mittelalterliches Flair durch das Markttreiben vor der Burg sowie das besondere Kunsthandwerk, das im Rittersaal angeboten wird.

Beim "Melker Advent"wird der ganze Kirchenplatz vor der Kulisse des Stifts Melk ab 29. November zum Adventmarkt: geöffnet jeweils Fr, Sa und So bis zum 22. Dezember.

In der Weihnachtszeit verwandelt sich der Biergarten des "Hofbräu am Steinertor" in Krems zum "Christkindlmarkt am Steiner Tor" und kann von 29. November bis zum 23. Dezember besucht werden.

Schätze von Krippenschnitzern hingegen zeigt der liebevoll gestaltete Adventmarkt im Stift Göttweig. Festliche Adventkonzerte sorgen für vorweihnachtliche Stimmung. Der Hof vor dem Hotel Schloss Dürnstein ist am 7./8., 14./15. und 21./22 Dezember die wunderbare Kulisse des "Wachauer Advents".

Christkindlmärkte in den Städten und Gärten

Mit seinem Dorfcharakter ist der "Klosterneuburger Adventzauber" am Rathausplatz in Klosterneuburg ein Erlebnis für seine Besucher: Dutzende Laternen, geschmückte Bäume und weihnachtliche Marktstände tauchen den Rathausplatz von 29. November bis 22. Dezember in nostalgische Adventstimmung.

Noch länger – nämlich von 16. November bis 22. Dezember - lädt das "Tullner Adventdorf" zu leckeren Punsch- und Glühweinvariationen und heißen Maroni.

Am 7./8. Dezember wird auch das Tullner Minoritenkloster beim "Winterbezaubermarkt" zu einem bunten Treffpunkt für Kunsthandwerk aller Art aus Niederösterreich – von Genähtem, über Schmuck bis hin zu Fotografien und Papierkunst. An diesem Wochenende stellen auch in der Kunstwerkstatt Tulln Künstler ihre Werke aus.

Der "Adventzauber im Garten" wird hingegen von 2. November bis 22. Dezember in den Kittenberger Erlebnisgärten gefeiert. Über 400.000 Lichter und der besondere Zauber der Licht-, Musik- und Wassershow "Illumina der Weihnacht" beeindrucken die Besucher.