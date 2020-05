Stiller Ort am neuesten Stand der Technik: Umbau bei den WC-Anlagen der Wiener Linien

Ingesamt 22 WC-Anlagen der Wiener Linien werden bis Ende 2021 umgebaut. Sie werden auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Erste neue WC-Anlage wird im Sommer 2020 eröffnet

„Die Wiener Linien vertrauen sowohl bei den betreuten WC-Anlagen als auch bei den WC-Modulen auf Experten aus dem Sanitärbereich. So können wir unseren Fahrgästen immer saubere und sichere WC-Anlagen gewährleisten“, so Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Im Sommer 2020 wird die erste neue WC-Anlage eröffnet. Die Arbeiten pro WC-Anlage sollen jeweils maximal vier Wochen dauern. Der Startschuss für die Bauarbeiten fällt Ende Juni in der Station Altes Landgut (U1), gefolgt von Simmering (U3) und Meidling Hauptstraße (U4). Weiter geht es in den Stationen Hietzing (U4) und Spittelau (U4/U6).

22 modernisierte WC-Anlagen in Wien

Bisher gab es für die Instandhaltung und Pflege der WC-Anlagen in den U-Bahn-Stationen oftmals Kritik. Die Wiener Linien haben in der Vergangenheit jährlich einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag in die Reinigung und Wiederherstellung dieser Anlagen gesteckt. Dieses Geld soll künftig in anderen Bereichen eingesetzt werden.