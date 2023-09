Stierkopfhai im Wiener Haus des Meeres geschlüpft

Im Wiener Haus des Meeres können Besucher einen neuen Bewohner bestaunen: Bei den Stierkopfhaien im zweiten Stock gibt es Nachwuchs.

Die Stierkopfhaie im Wiener Haus des Meeres haben Nachwuchs bekommen, wie der Meereszoo am Dienstag in einer Aussendung berichtete.

Wiener Haus des Meeres freut sich über Stierkopfhai-Nachwuchs

Die hauptsächlich nachtaktiven Stierkopfhaie bewohnen die Brauntangwälder an der Küste Kaliforniens, leben vor allem am Boden und werden etwa einen Meter lang. Ihre Nahrung sind hartschalige Meerestiere wie Muscheln und Seeigel, die sie mit ihren flachen Zähnen mühelos zerkleinern. Mit ihren paarigen Flossen können die Stierkopfhaie zudem auf dem Meeresboden laufen und schwimmen nur selten.

Ihren Namen verdanken sie dem für Haie ungewöhnlichen Kopf mit starken Augenwülsten, einer abgerundeten Schnauze sowie zwei stacheligen Hörnern an den Rückenflossen. Die in ihrer natürlichen Umgebung bedrohten Tiere sind laut Haus des Meeres Teil eines europäischen Zuchtprogramms, an dem zwölf Aquarienhäuser beteiligt sind. Es wird vom "Artis Zoo" in Amsterdam geleitet und umfasst mehr als 40 Tiere.