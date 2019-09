Steuerreform, Hackerangriff & Co.: Nationalrat startet Wahl-Countdown

Am Donnerstag startet der parlamentarische Countdown vor der Wahl. Der Nationalrat tritt zum vorletzten Mal in der gegenwärtigen Besetzung zusammen.

Eineinhalb Wochen vor der Wahl startet am Donnerstag nun auch der parlamentarische Countdown. Zum vorletzten Mal in der gegenwärtigen Besetzung tritt der Nationalrat zusammen. Anlass ist eine von JETZT beantragte Sondersitzung, in deren Rahmen aber nicht nur zum ausgewählten Thema Datenklau-Affäre diskutiert wird sondern auch Gesetze wie eine kleine Steuerreform beschlossen werden.

Nationalrat: Steuerreform wird beschlossen

Es ist die vorletzte Gelegenheit, in der Zeit der freien Mehrheitsbildung Initiativen auch zur Umsetzung zu verhelfen. Die prominenteste davon ist eine schon in der alten Koalition akkordierte Steuerentlastung.

Ab 2020: Tababsteuer wird jährlich erhöht

Staatsbürgerschaft: Priviligierter Zugang für Nachfahren von NS-Opfern

Ein weiterer wichtiger Beschluss betrifft Einbürgerungen. So sollen direkte Nachfahren von Opfern des NS-Regimes einen privilegierten Zugang zur Staatsbürgerschaft erhalten. Ebenfalls auf der Agenda ist eine Gesetzesinitiative, die Blutspenden bei mobilen Einrichtungen ohne Anwesenheit von ärztlichem Personal ermöglicht. Die SPÖ versucht, die Aktion 20.000 für Langzeitarbeitslose wieder in Gang zu setzen.

Andere brisante Themen werden über Entschließungsanträge auf die Tagesordnung gehoben. So werden auch Klima- und Tierschutz-Debatten in der vermutlich ziemlich langen Sitzung zu belauschen sein.

ÖVP-Hackerangriff als Anlass

Der eigentliche Anlass des außerordentlichen Plenums ist der vermeintliche Daten-Klau in der ÖVP-Zentrale, in dessen Folge ein Magazin zu finanziellen Interna der Volkspartei kam. Die Liste JETZT hat Zweifel, dass tatsächlich ein virtueller Angriff stattgefunden hat und vermutet vielmehr einen "Maulwurf" in der ÖVP. Dazu wird am Mittwoch eine "Dringliche Anfrage" eingebracht, die von Innenminister Wolfgang Peschorn beantwortet werden soll.