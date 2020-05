Steuererleichterungen als weitere Corona-Hilfe für Gastronomie

Mit Anfang Juli gelten für heimische Gastronomen diverse Steuererleichterungen. Beispielsweise wird die Schaumweinsteuer gestrichen und die Mehrwertsteuer auf nicht-alkoholische Getränke befristet halbiert.

Steuererleichterungen für Gastronomie beschlossen

Der Wegfall der Schaumweinsteuer gilt dauerhaft, bisher musste hier pro Liter ein Euro abgeführt werden. Bis Jahresende befristet ist hingegen die Senkung des Mehrwertsteuersatzes bei alkoholfreien Getränken; der Steuersatz liegt hier künftig bei zehn Prozent. Bisher galt dieser Wert nur auf tierische Milch und Leitungswasser. Betroffen davon ist die Abgabe von "offenen nichtalkoholischen Getränken". Damit sind nicht nur direkt ausgeschenkte Getränke gemeint sondern auch solche, die typischerweise vom Gastronomen oder dem Kunden im Zuge des Erwerbs unmittelbar geöffnet werden. Nicht umfasst sind etwa Getränke in Automaten oder in Supermärkten, sehr wohl aber in Kantinen oder an Würstelständen.