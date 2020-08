Steuerbefreiung von Schutzmasken Ende Juli ausgelaufen

Seit Ende April galt in Österreich eine Umsatzsteuerbefreiung auf Corona-Schutzmasken, diese lief Ende Juli aus und wurde auch nicht verlängert.

In der letzten Juliwoche hat Österreich im Kampf gegen das Coronavirus die Maskenpflicht wieder verschärft. Zugleich ist aber seine seit April geltende Umsatzsteuerbefreiung auf Schutzmasken (Medizin-, Einmal- und Stoffmasken) Ende Juli ausgelaufen und nicht verlängert worden.

Ein Sprecher des Finanzministeriums bezeichnete am Mittwoch anderslautende Erwartungen etwa vonseiten von Wirtschaftsprüfern, wonach es zu einer Verlängerung der Steuerbefreiung bis Ende Dezember kommen soll, als nicht korrekt. Es habe keine europarechtliche Bewilligung für eine Verlängerung gegeben, so der Sprecher am Mittwoch zur APA.