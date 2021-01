STEOP-Phase an Unis: Viertel kam nicht zu Prüfung

Rund ein Viertel der Studienanfänger ist in der sogenannten Studieneingangs- und Orientierungsphase an den Unis im ersten Semester nie zu einer Prüfung angetreten.

Abschluss der STEOP für weiteres Studium notwendig

Die STEOP wurde 2011/12 an jenen elf Unis eingeführt, an denen es keine generellen Zugangsbeschränkungen gibt. Der ein Semester dauernde Studienabschnitt soll einen Überblick über Inhalt und Ausrichtung des jeweiligen Studiums liefern. Nur wer alle Prüfungen der STEOP besteht, darf auch weiterstudieren, wobei an manchen Unis auch Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus späteren Studienphasen vorgezogen werden können. Gestaltet ist die STEOP an jeder Uni unterschiedlich: Der Umfang der dafür nötigen ECTS bewegte sich zwischen mindestens acht und höchstens 20 ECTS-Punkten. Teils haben die Studenten dabei Wahlmöglichkeiten aus einem vorgegebenen Pool.