Stenzel tritt bei Wien-Wahl für FPÖ in der Innenstadt an

Die nicht amtsführende FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel verzichtet noch auf den Gang in die Polit-Pension und kehrt zu ihren Wurzeln zurück: Sie tritt für die Blauen im ersten Bezirk als Spitzenkandidatin bei der Bezirksvertretungswahl an. Das teilte sie in einer Pressekonferenz mit Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp am Freitag mit.