Stellenabbau bei Casinos Austria: Rund 500 Mitarbeiter verlieren Job

Nach der Billigung des Sparpakets durch den Aufsichtsrat werden bei Casinos Austria wohl rund 500 Stellen gestrichen.

40 Mio. Euro sollen durch die Reduktion von Personal- und Sachkosten in den Casinos und in der Zentrale eingespart werden. Zentrale und Casino-Betriebe sollen durch Neuorganisationen zudem effizienter werden. Die Strategie werde neu ausgerichtet. So soll der Casinobetrieb operativ von anderen Bereichen der Unternehmensgruppe getrennt werden. Die Zentrale soll schlanker und einzelne Sandorte "redimensioniert" - also verkleinert - werden.