Stellantis stellt Produktion in Wien-Aspern vorläufig ein

Wegen eines weltweiten Chipmangels unterbricht der aus dem Zusammenschluss von PSA (Peugeot, Citroen, Opel) und FCA (Fiat, Chrysler) entstandene Autobauer Stellantis seine Produktion im Werk in Wien-Aspern ab 18. Oktober bis Jahresende.

Kurzarbeitslösung für Beschäftigte

"Am 2. Jänner 2022 wird die Produktion wiederaufgenommen", hieß es in der Mitteilung von Stellantis. "Für die Beschäftigten ist eine Kurzarbeitslösung vorgesehen, um die Produktionsunterbrechung sozialverträglich zu gestalten." Im Werk in der Donaustadt im Nordosten Wiens sind rund 460 Personen beschäftigt. Die gesamte Automobilindustrie weltweit befinde sich aufgrund der anhaltenden Covid-19-Gesundheitskrise sowie eines Mangels an Halbleitern in einer Ausnahmesituation. "In dieser anspruchsvollen und unsicheren Lage wird Stellantis Anpassungen in der Produktion vornehmen."