Steit unter Bekannten eskaliert in Wien-Floridsdorf mit Messer-Drohung

Mittwochnacht kam es in der Wohnung einer 31-jährigen Frau in Floridsdorf zu einem Streit mit zwei Bekannten, die bei ihr zu Besuch waren. Einer der Gäste, der betrunken war, zückte ein Messer.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf wurden gegen 21:45 Uhr alarmiert, da ein 43-jähriger Mann mit einem 41-Jährigen und einer 31-Jährigen in einer Wohnung in der Prager Straße in Streit geraten war.