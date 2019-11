Steirischer Landtag so groß wie nie zuvor

Der steirische Landtag wird in der nächsten Legislaturperiode groß wie nie zuvor sein - was die Zahl der vertretenen Parteien betrifft. Denn sowohl NEOS als auch KPÖ werden - laut den Hochrechnern - das für den Einzug nötige Grundmandat schaffen. Wahrscheinlich kein Thema wird für sie allerdings die Landesregierung sein.

NEOS und KPÖ: Voraussichtlich jeweils zwei Mandate pro Partei

Denn mit ihren jeweils (voraussichtlich) zwei Mandaten sind beide Parteien weit zu klein für eine Zweier-Koalition mit dem Wahlsieger ÖVP - der laut Hochrechnungen 18 Mandate holen wird. Und mit erwarteten sechs Mandaten für die Grünen käme ein Dreier-Kombination wie ÖVP-Grün-NEOS auf 26 der 48 Landtagsmandate - was ein äußerst schmaler Überhang für eine solch eher schwierigere Zusammenarbeit wäre.

NEOS können sich aber jedenfalls freuen, nunmehr ihren sechsten Landtag erobert zu haben. Nur in Kärnten, Oberösterreich und im Burgenland (das am 26. Jänner wählt) sitzen sie noch nicht im Landesparlament.

KPÖ bleibt "steirisches Phänomen"

Und die KPÖ ist und bleibt "das steirische Phänomen": Nirgends sonst sitzt sie noch im Landtag. In der Steiermark schaffte sie 2005 - nach 35 Jahren - den Wiedereinzug. Und geht jetzt aller Voraussicht nach in ihre vierte Legislaturperiode nach dem Comeback.

Steirischer Landtag mit sechs vertretenen Parteien

Mit sechs Parteien - ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grünen, NEOS und KPÖ - ist der steirische Landtag groß wie nie zuvor. Bisher gab es maximal fünf Parteien, auch in der jetzt zu Ende gehenden Periode. 1995-2000 waren es ebenfalls fünf - allerdings mit dem LIF anstelle der KPÖ.

Die Zahl der Landtagsabgeordneten war freilich schon größer - nämlich die längste Zeit. 1965 wurde sie von 48 auf 56 angehoben. Und erst die "Reformpartner" SPÖ und ÖVP reduzierten - mit Wirkung ab der Wahl 2015 - die Mandate wieder auf den Erststand 48.