Steirische Grüne: Schwarz vor NR-Wahl zum Spitzenkandidaten gewählt

Die steirischen Grünen haben am Sonntag ihre Spitzenkandidaten für die kommende Nationalratswahl 2024 bestimmt. Jakob Schwarz wurde am Wahlkonvent der Landespartei mit 92 Prozent der Stimmen auf den ersten Listenplatz gewählt. Im Regionalwahlkreis Graz und Umgebung wird Bundessprecher Werner Kogler auf dem ersten Listenplatz ins Rennen gehen, teilten die steirischen Grünen am Sonntagabend mit.